Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался в воскресенье к Международной космической станции.

Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Сближение с МКС началось примерно за два часа до стыковки, которая состоялась с опережением графика в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 по Киеву). В отличие от грузовой версии кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon осуществлял стыковку в автоматическом режиме. Примерно за 40 минут до намеченного времени стыковки астронавты смогли опробовать ручную систему управления кораблем.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Во время 19-часового полета к МКС у астронавтов был запланирован восьмичасовой сон. В 04:45 по времени Восточного побережья США (11:45 по Киеву) Центр управления полетом разбудил их, и в 08:27 (15:27 по Киеву) начался процесс сближения со станцией.

Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС.

Нынешний запуск — первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими «Союзами».