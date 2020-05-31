Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался в воскресенье к Международной космической станции.
Трансляция велась на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Сближение с МКС началось примерно за два часа до стыковки, которая состоялась с опережением графика в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 по Киеву). В отличие от грузовой версии кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon осуществлял стыковку в автоматическом режиме. Примерно за 40 минут до намеченного времени стыковки астронавты смогли опробовать ручную систему управления кораблем.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon был успешно осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Во время 19-часового полета к МКС у астронавтов был запланирован восьмичасовой сон. В 04:45 по времени Восточного побережья США (11:45 по Киеву) Центр управления полетом разбудил их, и в 08:27 (15:27 по Киеву) начался процесс сближения со станцией.
Crew Dragon — модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС.
Нынешний запуск — первый за девять лет пилотируемый полет, осуществляемый с территории США на американском космическом корабле. NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими «Союзами».
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