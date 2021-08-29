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Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту, взял курс на МКС

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Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту, взял курс на МКС

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX, который 30 августа должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Космический корабль Cargo Dragon отделился от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9, начав самостоятельный полет, сообщили в NASA. На нем заработали солнечные батареи, которые начали снабжать корабль энергией.

«Грузовик» везет на МКС 3,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

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Это уже 23-й полет «грузовика» SpaceX к МКС и третья миссия модифицированного варианта корабля, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором, как прежние варианты.

Запуск корабля в версии Cargo Dragon 2 осуществлен в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции в 3:14 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

МКС, SpaceX, Cargo Dragon
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