«Яндекс» выведет на дороги РФ и США 100 новых беспилотных автомобилей

Российская компания Яндекс" в партнерстве с Hyundai Motor CIS и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) в 2020 году выведет на дороги общего пользования в России и США 100 новых беспилотных автомобилей Hyundai Sonata. Таким образом, компания удвоит флот беспилотников, сообщили в пресс-службе «Яндекса».
Первые беспилотные Hyundai Sonata уже выехали на улицы Москвы в марте.
«В рамках сотрудничества до конца 2020 года флот „Яндекса“ пополнит сотня таких автомобилей. Помимо тестирования в Москве, часть из них будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, а часть также присоединится к тестовому флоту компании в США», — отметили в компании.
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