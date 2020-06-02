«Яндекс» выведет на дороги РФ и США 100 новых беспилотных автомобилей

Российская компания Яндекс" в партнерстве с Hyundai Motor CIS и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) в 2020 году выведет на дороги общего пользования в России и США 100 новых беспилотных автомобилей Hyundai Sonata. Таким образом, компания удвоит флот беспилотников, сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Первые беспилотные Hyundai Sonata уже выехали на улицы Москвы в марте.

«В рамках сотрудничества до конца 2020 года флот „Яндекса“ пополнит сотня таких автомобилей. Помимо тестирования в Москве, часть из них будет использоваться в сервисе беспилотных такси в Иннополисе, а часть также присоединится к тестовому флоту компании в США», — отметили в компании.