Глава Укрэксимбанка отменил пресс-конференцию с журналистами

Председатель правления государственного Укрэксимбанка Евгений Мецгер отменил запланированную пресс-конференцию с журналистами.

Об этос соощаается на Facebook-странице члена наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктории Страховой.

«Уважаемые журналисты и все заинтересованные лица в связи с отстранением господина Евгения Мецгера запланирована прессконференции по официальной позиции АО» Укрэксимбанк «в ситуации с изданием» Радио Свобода «отменяется», — отмечается там.

Страховая добавила, что в ближайшее время Мецгер принесет свои извинения журналистам.

Напомним, 4 октября «Схемы» сообщили о нападении в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране «убрать камеры» и «достать из них кассеты». Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Государственный «Укрэксимбанк» обвинил журналистов «Схем» в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

5 октября журналисты «Схем» восстановили и обнародовали кадры нападения во время интервью в государственном «Укрэксимбанке». После обнародования видео с доказательствами нападения на журналистов председатель правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер заявил, что сложил полномочия на время расследования.