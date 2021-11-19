«Укрэксимбанк» проведет новое внутреннее расследование нападения на журналистов

Наблюдательный совет АО «Укрэксимбанк» 18 ноября ознакомился с результатами внутреннего расследования по нападению на журналистов «Схем» и отклонил их. В то же время проведут новое расследование.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Изданию рассказали, что наблюдательный совет был недоволен результатами проверки, поэтому инициировал проведение повторного расследования действий своих бывших работников.

Отмечается, что «не все факты были адекватно исследованы и выводы по ним, соответственно, неадекватны».

Проверка длилась месяц и касалась действий бывшего руководителя банка Евгения Мецгера, директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова, директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности Олега Осипова.

В Наблюдательном совете сообщили, что сейчас «финализуют дальнейшие шаги» для проведения нового расследования.

Вместе с тем внутренний аудит самого кредита в 60 миллионов долларов, о котором говорилось в расследовании, «удовлетворил Наблюдательный совет», однако в финучреждении ожидают выводы независимой forensic-компании.

Напомним, 4 октября «Схемы» сообщили о нападении в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с главой правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете. Мецгеру не понравилось один из вопросов журналиста-расследователя Кирилла Овсяного, после чего он приказал охране «убрать камеры» и «достать из них кассеты». Журналист смог записать то, что происходило на аудио.

Представители редакции, прибыв на место происшествия, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. Государственный «Укрэксимбанк» сначала обвинил журналистов «Схем» в попытке противоправно завладеть информацией с ограниченным доступом и добавил, что планирует обратиться к правоохранителям.

Позже двух нападавших на журналистов уволили, а Мецгер уволился по собственному желанию.