Прокуратура Киева подготовила подозрения двум работникам Укрэксимбанка

Киевская городская прокуратура подготовила подозрения двум работникам государственного Укрэксимбанка в связи с нападением на журналистов программы «Схемы» во время записи интервью в здании банка, сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
«Сейчас подготовлены подозрения двум лицам. Мне сейчас неизвестно, находятся ли эти лица на месте работы. Хотя один из них сложил полномочия, это не означает, что он не должен быть на рабочем месте, поэтому мы надеемся, что нам удастся его найти в служебном помещении и совершить эти процессуальные действия (вручение подозрения — Ред.)», — сказала она на акции в поддержку журналистов «Радио Свобода» в среду.
По словам Максимец, уголовное производство расследуется по ч. 1 и 3 ст. 171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.
Как сообщалось, набсовет Укрэксимбанка 6 октября отстранил главу правления Мецгера на период расследования нападения на журналистов программы расследований «Схемы» и назначил исполняющим обязанности главы правления члена правления Сергея Ермакова.
Как сообщило ранее радио «Свобода», в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований «Схемы» было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель «Схем» Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.
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