Закупка «Укрзализныцей» большой партии колес и бандажей призвана обеспечить прогнозную потребность до конца 2022 года

«Укрзализныця» объявила несколько тендеров на прогнозную потребность до конца 2022 года, в частности на закупку цельнокатаных колес и черновых бандажей, что обеспечит компанию на три года этими комплектующими.
Как сообщается в пресс-релизе в среду, «Укрзализныця» внедряет практику долгосрочных договоров на критическую продукцию, в частности на колеса, бандажи и тормозные колодки. В связи с этим были объявлены указанные тендеры на прогнозную потребность до конца 2022 года.
Соответствующая информация содержится в описании предмета закупки на площадке ProZorro.
Как поясняется, ориентировочная сумма закупки формируется по стандартной методике на базе коммерческих предложений, последних цен и информации с рынка (в частности, аналогичных тендеров на порталах государственных закупок Беларуси и РФ). Ожидаемая стоимость не является суммой конечного контракта — она меняется в процессе аукциона, а затем всегда проверяется на момент выдачи заказов на поставку и корректируется в случае необходимости. Только в течение 2020 года «Укрзализныця» заключила дополнительные соглашения на уменьшение цен по существующим договорам более чем на 200 млн грн, уточняет пресс-служба.
То же касается и объемов закупки. Заказы на поставку выдаются в соответствии с уровнем запасов и планирования финансовых ресурсов, следовательно, «Укрзализныця» не заказывает товары, на которые нет имеющейся потребности или заранее запланированных средств.
«Вместе с тем подчеркиваем: любая закупка стратегически необходимых частей вызвана исключительно необходимостью обеспечить бесперебойный и безопасный процесс железнодорожных перевозок и ни в коем случае не имеет целью „поддержать“ ту или иную компанию или персону», — резюмируется в пресс-релизе.
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