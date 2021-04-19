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Заместитель Тарана начал оправдываться за монополию на рынке питания ВСУ, потому что боится правоохранителей, - депутат

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Заместитель Тарана начал оправдываться за монополию на рынке питания ВСУ, потому что боится правоохранителей, - депутат

Игорь Халимон готовит себе «информационную подушку», поскольку пищевые тендеры Минобороны будут расследовать правоохранительные органы. Об этом, реагируя на публичные заявления заместителя министра обороны заявил народный депутат, член оборонного комитета ВРУ Михаил Забродский.

Говорит, что Минобороны создало условия, при которых одна единственная компания - «Вийськсервис-волонтер» монополизировала рынок питания военных. Такая ситуация потенциально катастрофическая, особенно сейчас, в условиях эскалации военных действий на Донбассе.

«То, что здесь есть прямая угроза национальной безопасности - не может быть никакого сомнения. Монополия - сама по себе вредная вещь даже в бизнесе, а когда вопрос встает о питании в ВСУ, тем более в настоящий период, когда ВСУ выполняют задачи по назначению. Тут сейчас, действительно, зависимость от одного оператора рынка, который фактически на 70% владеет рынком услуг ВСУ. Такая ситуация может быть просто катастрофической - начиная от какого-то злого умысла (компании – Ред.), и заканчивая какими-то форс-мажорными обстоятельствами, которые могут напрямую влиять на боеспособность ВСУ. Это недопустимо, так как это вопрос гибкости, вопрос гарантированности предоставления услуг питания», - сказал нардеп.

Реагируя на итоги заседания оборонного комитета, когда замминистра обороны Игорю Халимон депутаты выразили недоверие за созданный кризис и рекомендовали его уволить, Халимон в публичной плоскости начал делать заявления в свое оправдание. Он повторил утверждение депутатов об угрозе монополии нацбезопасности, но так, будто не он сам руководит пищевыми госзакупками.

Забродский называет это попытками Халимона создать себе «информационную подушку».

«Относительно заявлений господина Халимона. Я считаю, что такое внимание комитета определенным образом было для него неожиданностью. Осведомленность членов комитета, думаю, господина Халимона удивила. Считаю, что таким образом началась кампания по предоставлению объяснений, чтобы создать определенную «информационную подушку» под вопросы, которые в ближайшее время станут известны еще более широко и к которым, я уверен, подключатся, в том числе, и правоохранительные органы», - подчеркнул политик.

Напомним, в Верховной Раде заявили, что указанные тендерные закупки Халимон курирует лично.

Во время заседания оборонного комитета он так же не объяснил, почему не выполнил решений АМКУ и суда об отмене тендерных побед компании «Вийськсервис-волонтер», которые признаны незаконными.

Кроме того, Халимон оправдывал низкое качество продуктов от этого поставщика, назвав полученные 80 жалоб от военных - «несистемным нарушением» со стороны компании.

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Заметим, что тендерные победы «Вийськсервис-волонтер» в последнее время «происходили» благодаря разного рода письмам от нардепов ОПЗЖ и прокуроров, направленных на дискредитацию остальных компаний-участниц.

В этом депутаты оборонного комитета видят признаки коррупционных схем, а потому уже обратились к Генеральному прокурору Ирине Венеликтовои с требованием о проверке отдельных ее подчиненных.

Ранее об ухудшении качества питания армейцев и высокие коррупционные риски на этих закупках заявил Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

госзакупки, Минобороны, ВСУ, Игорь Халимон
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