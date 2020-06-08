В Киеве с опозданием на три недели началось метеорологическое лето

В пятницу, 5 июня, в Киеве началось метеорологическое лето, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Срезневского.
«4 июня составила + 13,6°, а это значит, что это был последний день метеорологической весны, которая длилась с 10 февраля — всего 116 дней. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет повышаться и метеорологическое лето, хоть с опозданием, но вступит в свои права», — указывается в сообщении.
Метеорологическое лето началось на 3 недели позже климатического срока. Среднесуточная температура в Киеве в пятницу составила +16,5° и в дальнейшем будет расти.
Отмечается, что позже всего лето в Киеве начиналось в 1990 и 2001 годах — 7 июня.
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