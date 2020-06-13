Moody's повысило рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Investors Service повысило рейтинг долгосрочного эмитента и приоритетных необеспеченных обязательств правительства Украины до уровня B3 с Caa1, прогноз — «стабильный», указано в сообщении агентства.

Согласно ему, решению о повышении рейтинга до В3 способствовало сокращение краткосрочных вызовов финансирования, а также заключение новой программы с МВФ.

Решение о повышении рейтингов также отражает ожидания Moody’s о том, что новая программа МВФ поможет закрепить прогресс реформ, достигнутый в последние годы, указано в сообщении агентства.