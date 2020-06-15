В Украине 656 новых заболевших COVID-19 за минувшие сутки

В Украине продолжают фиксировать высокое количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19: по состоянию на утро понедельника было выявлено 656 инфицированных за сутки, 12 человек из числа ранее заболевших скончались, 171 выздоровел, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Днем ранее сообщалось о 648 заболевших за сутки, 13 июня — об антирекорде по случаям инфицирования за сутки 753 — инфицированных, 12 июня — о 683 новых случаях, 11 июня было 689 новых инфицированных.
По данным СНБО, количество инфицированных нарастающим итогом составило на утро понедельника 31 810 человек, 14 253 выздоровели, 901 умер.
Сейчас в Украине Covid-19 болеет 16 656 человек, что на 473 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области — 136, Закарпатской области — 48 и в Киеве — 53 случая.
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