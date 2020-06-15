Тимошенко поддержит Ляшко на довыборах в Раду

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее партия поддерживает радикала Олега Ляшко на выборах в Верховную Раду осенью на 208 округе на Черниговщине.
Об этом, как передает УП, она заявила сегодня на брифинге.
«На 208 округе все украинские силы должны объединиться и выдвинуть единого кандидата. Человека, которого на этом округе уже поддерживает более 30% людей, это Олег Ляшко. Он в Черниговской области работал, это его родина и он там имеет большую поддержку людей. Наша команда на совместном заседании поддержала Олега Ляшко, как единого кандидата от украинских сил на 208 округе. Мы не будем выдвигать своего кандидата», — заявила Тимошенко
Ляшко уже поблагодарил Тимошенко в Twitter.
Отметим, что 10 июня в соцсети Facebook опубликовали снимки Тимошенко и Ляшко, которые чаевничали на террасе одного из столичных кафе. О чем говорили политики неизвестно, но через 4 дня лидер «Батькивщины» официально подтвердила, что поддержит радикала на выборах в парламент.
5 июня лидер Радикальной партии, которая в прошлом году не попала в парламент, Олег Ляшко заявил, что решил принять участие в выборах в 208-м округе Черниговской области, где баллотировался покойный нардеп Валерий Давиденко.
Центральная избирательная комиссия назначила выборы народного депутата в 208-м округе Черниговской области на воскресенье, 25 октября.
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