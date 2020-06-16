У Петра Порошенко умер отец

Умер Алексей Порошенко — отец пятого президента Украины.

Об этом сообщила партия «Европейская солидарность».

«Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях», — заявили в партии.

Партийцы выражают соболезнования Петру Порошенко, его жене Марине и всем родным и близким по поводу тяжелой утраты.