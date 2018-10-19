Назначение прокурора Одесской области пролоббировал сын Порошенко, - политтехнолог

Как утверждает политтехнолог Олег Постернак, покровительство сына президента – единственный фактор, который сдерживает отставку Олега Жученко.
32-летний прокурор Одесской области Олег Жученко получил свою должность благодаря дружбе и знакомству со старшим сыном Президента Украины – Алексеем Порошенко. Об этом сообщают Вести со ссылкой на политтехнолога Олега Постернака.
«Жученко и Алексей Порошенко знакомы еще с Винницы. Там нынешний руководитель одесской областной прокуратуры работал следователем в Ленинском районе, а затем возглавил прокуратуру Литинского района», - говорит политтехнолог Олег Постернак.
Как утверждает Олег Постернак, покровительство сына президента – единственный фактор, который сдерживает отставку Олега Жученко.
«Мои источники сообщают, что только дружба Жученко с сыном президента позволяет молодому прокурору пока оставаться в должности. Как бы Жученко не пытался переводить стрелки за провалы в своей работе, отвечать рано или поздно за отсутствие результатов ему придётся. Чего только стоит его попытка подыграть активистам, когда он вместе с ними заходил в Одесский горсовет с требованиями вызвать президента в город. Это что за такая новая форма работы областного прокурора – проникать в горсовет», - пишет Постернак.
Напомним, 20 сентября 2017 года Олег Жученко вместе с активистами, которые требовали привлечения к ответственности одесского руководства за пожар в лагере «Виктория», проникли в здание горсовета и требовали приезда президента.
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