В одной из областей ужесточили карантинные меры

Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об усилении карантинных ограничений в Ивано-Франковской области.
Как сообщает пресс-служба Ивано-Франковского городского совета на странице в Фейсбук, по итогам внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение приостановить работу учреждений физической культуры и спорта, спортивных залов, фитнес-центров.
Кроме того, приостанавливается деятельность учреждений культуры.
В то же время в области разрешено проведение религиозных мероприятий из расчета не более одного человека на 10 кв.м.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в области зафиксировано 43 новых случая COVID-19, выздоровели 7 человек.
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