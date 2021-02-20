На Прикарпатье разворачивают мобильный госпиталь и устанавливают блокпосты

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разворачивают в Ивано-Франковской области мобильный госпиталь для размещения пациентов с коронавирусом, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектованных необходимым медицинским оборудованием. Силы МВД в регионе работают в усиленном режиме», — подчеркнул Аваков.

По его словам, мобильный госпиталь разворачивают из-за значительного ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом на Прикарпатье.

Как сообщалось, Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина «красного» уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

По состоянию 17 февраля в области было заполнено около 73% коек, а количество активных больных превышало столичные показатели, при этом в некоторых населенных пунктах Прикарпатья показатель заполняемости коек в больницах для COVID-пациентов превышала 90%.

Из-за нехватки мест для пациентов с коронавирусом в регионе, было принято решение развернуть на базе Богородчанской и Лисецкой больниц, а также Верховинской и Заболотовской многопрофильных больниц, первый в Украине временный мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19.

Также в области из-за роста заболеваемости COVID-19 разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области.

Об этом идет речь в протоколе внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.

«Образовать на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания — направить их в учреждение здравоохранения», — отмечается там.

На территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых 5 в круглосуточном режиме: в Ивано-Франковске — на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана «Лелеч» и в селе Черниев. В Надвирнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.