Верховная Рада провалила программу деятельности Кабмина

Верховная Рада во время заседания 18 июня не одобрила программу деятельности Кабинета министров. Документ поддержали только 207 народных депутатов.

«Прошу сегодня поддержать программу, прошу поддержать украинцев, прошу поддержать Украину», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время свое выступления в Раде.

В доработанной программе указаны приоритеты и задачи для каждого отдельно взятого министерства. Кроме того, в программе говорится о дальнейшей евроинтеграции, проведении политики в отношении временно оккупированных территорий, поддержке отечественного производителя. Также в документе речь идет о создании условий для бизнеса.

При этом Кабмин допускает падение экономики в 2020 году до 8% ВВП по сравнению с 2019-м.

4 июня Верховная Рада уже рассматривала программу деятельности Кабинета министров. Однако тогда, депутаты отправили документ на доработку, о чем просил сам премьер Денис Шмыгаль.

15 июня на сайте парламента появился текст новой программы деятельности. Отметим, что в сравнении с первой версией, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширен до 85.