Верховная Рада провалила программу деятельности Кабмина

Верховная Рада во время заседания 18 июня не одобрила программу деятельности Кабинета министров. Документ поддержали только 207 народных депутатов.
«Прошу сегодня поддержать программу, прошу поддержать украинцев, прошу поддержать Украину», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время свое выступления в Раде.
В доработанной программе указаны приоритеты и задачи для каждого отдельно взятого министерства. Кроме того, в программе говорится о дальнейшей евроинтеграции, проведении политики в отношении временно оккупированных территорий, поддержке отечественного производителя. Также в документе речь идет о создании условий для бизнеса.
При этом Кабмин допускает падение экономики в 2020 году до 8% ВВП по сравнению с 2019-м.
4 июня Верховная Рада уже рассматривала программу деятельности Кабинета министров. Однако тогда, депутаты отправили документ на доработку, о чем просил сам премьер Денис Шмыгаль.
15 июня на сайте парламента появился текст новой программы деятельности. Отметим, что в сравнении с первой версией, которая насчитывала 10 страниц, новый документ расширен до 85.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016