В Deutsche Bank спрогнозировали отказ инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.

По его словам, сейчас валютные рынки сталкиваются с «множественными встречными потоками» на фоне опасений по поводу возможной второй волны COVID-19. Аналитик считает, что новая вспышка заражения может привести к тому, что доллар США серьезно ослабнет по отношению к большинству валют развитых стран, включая Китай.

Как отметил Гоэл, с марта, когда коронавирус начал активно распространяться по миру, инвесторы предпочли американский доллар валютам из стран «группы десяти» (Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония, Бельгия, Нидердландлы, Швеция, Канада, США, Швейцария). Эксперт пояснил, что, как правило, инвесторы «стекаются к американскому доллару» во времена неопределенности, отчасти из-за его относительно удачной позиции в качестве мировой резервной валюты. «Похоже, что экстренный спрос на доллар уменьшается», — заметил он.

Аналитик также указал, что стратегия выхода США из-под карантинных ограничений выглядит хуже, чем в остальном мире. «Наш трекер мобильности предполагает, что большая часть Европы, например, открывается быстрее, чем США», — сообщил аналитик.

Отвечая на вопрос о перспективах китайского юаня, Гоэл высказал мнение, что с точки зрения базового баланса потоков они очень сильно улучшаются. По мере того как Китай постепенно открывает свои финансовые рынки, включается в различные индексы и вводит все больше активов, выраженных в местной валюте, история движения портфеля постепенно становится более позитивной для юаня.