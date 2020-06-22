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Зеленский заверил, что не даст втянуть Украину во внутреннюю политику США
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Зеленский заверил, что не даст втянуть Украину во внутреннюю политику США

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Зеленский заверил, что не даст втянуть Украину во внутреннюю политику США

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявляет, что не даст втянуть Украину во внутриполитические процессы в США и потерять поддержку как двух ведущих партий, так и администрации президента США.

«Когда я стал президентом, у нас было много вопросов от Украины к некоторым странам, и наоборот. Но я сразу сказал, что Украина никогда не будет ввязываться и влиять на внутреннюю политику любой страны, несмотря на количество населения и удаленность. Я не знаю, как это было до меня. Действительно, существовали проблемы в отношениях между Украиной и США. Но сейчас у нас двухпалатная поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов, вводятся санкции, есть поддержка двух партий и лично президента Дональда Трампа», — сказал он в интервью канадскому изданию «The Globe and Mail», полный текст которого опубликован в понедельник на официальном сайте президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что не хочет разрушить такие отношения с одним из стратегических партнеров Украины — «очень влиятельной страной, с влиятельной геополитической позицией».

«Я об этом говорил с президентом Соединенных Штатов (Дональдом Трампом — Ред.), и с Майком Помпео (государственный секретарь США — Ред.), и со многими представителями Сената, обеих партий США. Они понимают, что все эти кейсы, которые сейчас рассматриваются, когда хотят Украину втянуть в эти дела, — все это было еще во времена бывшего президента», — указал он.

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По словам Зеленского, он знает, что американские политики относились к Украине, как к «скандальной» стране, и ему это не нравится, потому что «у нас другая страна».

«Я не дам создавать Украине имидж скандальной страны и не дам возможности втянуть нашу страну в избирательный и любой другой политический процесс в США», — заявил он.

США, Владимир Зеленский
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