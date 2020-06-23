Украинцев больше всего беспокоят низкий уровень жизни и война

Украинцев больше пока беспокоят такие проблемы, как безработица и трудоустройство, коррупция, экономический кризис, война на Донбассе и возвращение аннексированного Россией Крыма.
Такие данные социологического исследования обнародовала председатель правления Украинского института социальных исследований им. А. Яременко Ольга Балакирева во время пресс-конференции.
«Если мы посмотрим на прямые ответы людей, то на первое место я бы поставила безработицу, коррупцию, тарифы, экономику и, безусловно, войну», — отметила социолог.
Согласно данным опроса, 95% респондентов сказали, что недовольны уровнем жизни. В то же время Балакирева подчеркнула, что этот ответ следует рассматривать как «кумулятивную группу, которую характеризовали низкий уровень оплаты труда, низкие пенсии, низкие социальные выплаты, высокие тарифы» и другие проблемы людей.
В то же время, отдельно вопрос безработицы и трудоустройства волнует 32% респондентов, война на Донбассе и возвращение Крыма — 28%, экономический кризис — 27%, пандемия коронавируса и карантин — 22%, медицинская реформа — 22%, коррупция и кумовство — 14%.
Балакирева пояснила, что эти проблемы определялись путем открытых вопросов, то есть людям предлагалось назвать до 5 проблем, которые беспокоят их больше всего.
Опрос проводился 10-19 июня методом «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Участие в социсследовании приняли более 3 000 человек во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма.
Статистическое отклонение составляет 1,1-1,9%.
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