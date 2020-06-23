Зеленскому уже не доверяют 50% граждан

Баланс доверия у президента Украины Владимира Зеленского за год с позитивного +34,1% опустился до негативного −8,9%, заявляет председатель правления Украинского института социальных исследований им. А.Яременко Ольга Балакирева.

«После избрания держался позитивный баланс доверия. Ситуация началась изменяться в январе и как вы видите, уже на фоне коронавируса наши последние замеры в мае и июне показали изменение этого баланса и сейчас баланс доверия негативный», — сказала Балакирева, презентуя исследования Центра социального мониторинга на пресс-конференции «Мониторинг общественного мнения населения Украины: июнь 2020. Радикализация настроений на фоне экономического и политического кризиса» в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник.

По ее словам, на сегодняшний день Зеленскому полностью доверяют 13% респондентов, скорее доверяют 28,3%, скорее не доверяют 25,4% и полностью не доверяют 24,8%.

«Таким образом, 50% населения сегодня не доверяют президенту Зеленскому», — подчеркнула Балакирева.

Также, по словам Балакиревой, отрицательный баланс доверия и у таких институций, как правительство и парламент.

«Еще хуже ситуация с доверием Кабинету министров Украины — баланс доверия −54,3%, Верховной Раде −55,4%», — сообщила Балакирева.

Согласно опросу отрицательный баланс доверия у Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) −62,8%, прокуратуры −61%, Государственного бюро расследований (ГБР) −58% Национального банка −44,6%, Национальной полиции −42,8%, Службы безопасности Украины (СБУ) −34,1%.

В то время как баланс доверия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) позитивный — 32,4%.

В ходе исследования 10-19 июня 2020 года методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.