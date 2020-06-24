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Американец второй раз за три года крупно выиграл в лотерею

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Американец второй раз за три года крупно выиграл в лотерею

Житель штата Мичиган Марк Кларк второй раз за три года выиграл в лотерею $4 млн. Об этом сообщило агентство UPI.

Кларк рассказал, что стер защитные поля на счастливом билете монеткой, которую подарил ему отец. "В магазине я стер поля на билете монеткой, которую отец подарил мне около 10 лет назад. Мы потеряли его около года назад, у него были проблемы со здоровьем. Я не могу не думать, что, возможно, эта счастливая монетка помогла мне победить", - отметил он.

Американец рассказал, что был потрясен, когда узнал, что второй раз выиграл в лотерею. "Никогда не думаешь, что однажды выиграешь миллионы, и уж точно никогда не думаешь, что это случится дважды", - рассказал Кларк.

Он планирует потратить деньги на те же цели, что и в 2017 году. "После первой победы я ушел с работы и провел много времени на рыбалке. Мы с отцом всегда вместе ловили рыбу, и у меня остались прекрасные воспоминания об этом. Поэтому я продолжу заниматься рыбалкой и наслаждаться временем с сыном и семьей", - заключил Кларк.

Житель Мичигана предпочел получить единовременный платеж в размере около $2,5 млн. Он отказался от небольших регулярных выплат полной суммы.

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Моментальные или скретч-лотереи в США проводятся гораздо чаще тиражных, не предполагают выбора чисел и заполнения карточек, а также ожидания итогового розыгрыша. Участникам необходимо лишь стереть защитное поле и сразу узнать, повезло или нет. Но главные призы в моментальных лотереях обычно составляют максимум несколько сотен тысяч долларов и только в редких случаях достигают миллионов.

США, лотерея
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