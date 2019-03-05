Американец, выигравший в лотерею $1,54 млрд, пришел за деньгами спустя четыре месяца

Победитель американской лотереи Mega Millions, купивший в октябре 2018 года билет на рекордную сумму в $1,54 млрд, спустя более чем четыре месяца заявил о своем выигрыше. Об этом сообщает газета The New York Times.

Как уточняет издание, обладатель джекпота оказался жителем штата Южная Каролина — одного из немногих в США, где победитель может рассчитывать на сохранение полной конфиденциальности ради собственной безопасности. В связи с этим он связался с комиссией лотереи штата через адвоката, который специализируется на оказании юридической поддержки победителям крупных розыгрышей.

Ранее американские СМИ отмечали, что победитель не торопится забирать свой выигрыш. Однако, как выяснилось, ему понадобилось время, чтобы найти и обратиться за помощью проверенного юриста, а также решить трудности, неизбежно возникающие в подобных ситуациях.

«Абсолютно естественно, что будут сложности», — приводит газета слова адвоката Джейсона Керланда, представляющего интересы победителя. Он подчеркнул, что многое зависит от того, насколько в близких отношениях обладатель выигрыша состоял со своими родными и друзьями до победы. «Если вы достаточно близки с кем-либо, кто претендует на поощрение, бывает трудно, — подчеркнул он. — Это одна из причин, по которым переживают победители, обращающиеся ко мне».

По данным представителей комиссии лотереи штата, победитель обратил внимание на стечение обстоятельств в день покупки. К примеру в очереди у кассы он пропустил вперед себя другого посетителя магазина, который также купил лотерейный билет.

По данным издания, победитель согласился на единовременную выплату, которая после вычета налогов составит около $877,8 млн. Всего у победителя было 180 дней на получение выигрыша. При этом он мог рассчитывать на получение суммы целиком, согласившись на отдельные ежегодные выплаты в течение нескольких лет. Шансы на то, чтобы выиграть главный приз, составляли при покупке билета примерно 1 к 303 000 000.