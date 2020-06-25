Лукашенко собирается обсудить с Путиным вмешательство России в выборы

Во внутренние дела Беларуси, в том числе предвыборную кампанию, идет вмешательство: в Сети распространяются «жуткие фейки», с помощью которых хотят дискредитировать власть. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Сегодня мне доложили, хотя это было давно, никто не докладывал, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — заявил Лукашенко.

По его словам, люди, не разбирающиеся в банковских документах, верят подобным сообщениям. «Люди же не понимают, что это такое. ...Кстати, это подбрасывается структурами „бабичевскими“, „незыгарями“ из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это», — заявил Лукашенко.

По его словам, «кукловоды», занимающиеся вмешательством во внутренние дела Беларуси, находятся «и с одной, и с другой стороны». «И в Польше живут, и из России подкидывают. ...Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что планирует обсудить это с президентом России Владимиром Путиным.