Минюст предлагает отменить люстрацию коммунистов и советских чиновников

Министр юстиции Денис Малюська выступает за то, чтобы отменить люстрации чиновников Компартии и тех, которые работали во времена СССР, а также применять индивидуальный подход к люстрации других служащих.

Об этом, как передает Украинская правда, он заявил 24 июня во время выступления в Конституционном суде относительно закона об очищении власти.

«Наше видение, что те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделы на 3 группы.

Первая — люстрация чиновников Компартии и тех, которые работали во времена Советского союза. Со времен Советского союза прошло много лет, и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно, баланс интересов явно нарушен, и есть вмешательство государства в частную жизнь без государственно-публично обоснованного интереса.

Поэтому эту категорию лиц, по нашему мнению, следует из закона выводить. Они не должны быть ни при каких условиях люстрированы, никакого государственно-общественного интереса здесь нет», — заявил он.

Вместе с тем, Малюська добавил, что необходимо оставить под «автоматической люстрацией», топ-чиновников, членов правительства и руководителей администрации президента — то есть тех людей, которые «с вероятностью 99,9% влияли на формирование государственной политики в то время».

По словам министра, в этом «действительно есть смысл», и поэтому это нашло отражение в их законопроекте.

К остальным «абсолютному большинству» люстрированных чиновников, по мнению Малюськи, нужно применять «индивидуальный подход».

Новый законопроект о люстрации предусматривает создание специальной комиссии, которая будет в индивидуальном порядке пересматривать жалобы люстрированных лиц и устанавливать в каждом конкретном случае, осуществлял ли тот или иной чиновник «какие-то действия, которые способствовали или помогали узурпации власти Януковичем или создавали опасность для основ безопасности или правопорядка государства, или иным образом влияли на те незаконные цели, борьба с которыми была задекларирована законом о люстрации».

Напомним, 23 июня министр юстиции Денис Малюська заверил, что в ближайшее время на рассмотрение Кабмина вынесут новый закон о люстрации.

Закон «Об очищении власти» вступил в силу в октябре 2014 года, документом запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определены законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года.

В КСУ поступили два представления от Верховного суда и одно представление — от 47 нардепов о конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство. Рассмотрение дела продолжается.