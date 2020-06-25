Войти
Трамп заявил о союзнических отношениях с Польшей
дружба народов
Трамп заявил о союзнических отношениях с Польшей
Шмыгаль не боится заболеть коронавирусом, но боится умереть
позиция
Шмыгаль не боится заболеть коронавирусом, но боится умереть

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

инициатива
RSS

Минюст предлагает отменить люстрацию коммунистов и советских чиновников

309
Минюст предлагает отменить люстрацию коммунистов и советских чиновников

Министр юстиции Денис Малюська выступает за то, чтобы отменить люстрации чиновников Компартии и тех, которые работали во времена СССР, а также применять индивидуальный подход к люстрации других служащих.

Об этом, как передает Украинская правда, он заявил 24 июня во время выступления в Конституционном суде относительно закона об очищении власти.

«Наше видение, что те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделы на 3 группы.

Первая — люстрация чиновников Компартии и тех, которые работали во времена Советского союза. Со времен Советского союза прошло много лет, и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно, баланс интересов явно нарушен, и есть вмешательство государства в частную жизнь без государственно-публично обоснованного интереса.

Поэтому эту категорию лиц, по нашему мнению, следует из закона выводить. Они не должны быть ни при каких условиях люстрированы, никакого государственно-общественного интереса здесь нет», — заявил он.

Вместе с тем, Малюська добавил, что необходимо оставить под «автоматической люстрацией», топ-чиновников, членов правительства и руководителей администрации президента — то есть тех людей, которые «с вероятностью 99,9% влияли на формирование государственной политики в то время».

По словам министра, в этом «действительно есть смысл», и поэтому это нашло отражение в их законопроекте.

К остальным «абсолютному большинству» люстрированных чиновников, по мнению Малюськи, нужно применять «индивидуальный подход».

Новый законопроект о люстрации предусматривает создание специальной комиссии, которая будет в индивидуальном порядке пересматривать жалобы люстрированных лиц и устанавливать в каждом конкретном случае, осуществлял ли тот или иной чиновник «какие-то действия, которые способствовали или помогали узурпации власти Януковичем или создавали опасность для основ безопасности или правопорядка государства, или иным образом влияли на те незаконные цели, борьба с которыми была задекларирована законом о люстрации».

Напомним, 23 июня министр юстиции Денис Малюська заверил, что в ближайшее время на рассмотрение Кабмина вынесут новый закон о люстрации.

Читайте также: Адвокаты Януковича отрицают информацию о вручении экс-президенту подозрения в госизмене

Закон «Об очищении власти» вступил в силу в октябре 2014 года, документом запрещается занимать определенные высокие должности на государственной службе лицам, которые занимали совокупно не менее одного года определены законом должности на государственной службе в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года.
В КСУ поступили два представления от Верховного суда и одно представление — от 47 нардепов о конституционности некоторых положений закона об очищении власти. Впоследствии суд объединил три представления в одно производство. Рассмотрение дела продолжается.

люстрация, Денис Малюська
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 25 июня 2020
Среда, 24 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Политика НБУ: независимость от государства и крах экономики

Жесткие монетарные условия и жесткая фискальная политика дополнили структурные шоки предложения, связанные с потерей рынков сбыта и тарифными реформами в энергетической сфере. В результате совокупный спрос экономики тормозился, возникла ее стагнация, которая в сочетании с искусственным удешевлением импорта стала причиной достижения целевой инфляции.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016