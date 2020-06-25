Google будет платить СМИ за новостной контент

Американская корпорация Google начнет выплачивать журналистам вознаграждение за размещение их публикаций на базе одного из сервисов компании. Предполагается, что запускаемые уже в 2020 году правила позволят авторам используемых материалов монетизировать свой контент.

«Программа лицензирования, предполагающая плату СМИ за качественный контент для нового новостного сервиса, будет запущена позже в текущем году, — говорится в пресс-релизе. — Мы начнем с издателей из ряда стран по всему миру и скоро подключим еще больше стран».

Как отмечается в заявлении, первые соглашения о партнерстве Google уже подписала с представителями изданий Германии, Австралии и Бразилии. В их числе указываются журнал Spiegel, австралийская компания Solstice Media и бразильский союз СМИ Di rios Associados.

Представители компании добавили, что при наличии объективной возможности Google будет предлагать пользователям оплачивать их доступ к контенту, чтение которого возможно только по платной подписке. «Это позволит издателям с платной подпиской на свои статьи расширить аудиторию и открыть возможность людям читать редкие публикации», — пояснили в корпорации.