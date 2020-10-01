Google заплатит изданиям за новости $1 млрд

Американская Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., пообещала выплатить новостным изданиям более $1 млрд в течение следующих трех лет за лицензирование новостного контента для нового продукта под названием Google News Showcase, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи в своем блоге в четверг.

Сначала новый продукт запустят в Германии и Бразилии. Google также ведет переговоры с новостными организациями в других странах, включая США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Компания уже подписала соглашения почти с 200 изданиями, включая немецкие Der Spiegel, Stern и Die Zeit, а также бразильскую газету Folha de S.Paulo.

Google News Showcase будет интегрирован в приложение Google News и будет доступен в поисковой системе Google. Позже компания планирует включить аудио-брифинги и видеоклипы.

«Я всегда ценил качественную журналистику и верил, что динамичная индустрия новостей имеет решающее значение для функционирования демократического общества», — сказал Пичаи.

Новостные организации, включая американскую медиакомпанию News Corp. Руперта Мёрдока и германский издательский дом Axel Springer, уже давно призывают Google платить за использование их контента, отмечает CNBC.

По данным WSJ, Google с начала этого года обсуждала с новостными изданиями возможность заключения лицензионных соглашений.

«Ценность новостей для Google на самом деле заключается в построении более информированного мира», — цитирует газета Брэда Бендера, вице-президента Google по управлению продуктами для новостей. — Этот запуск и глобальные инвестиции в миллиард долларов выводят нашу поддержку на новый уровень".

По словам Бендера, выплаты СМИ будут частично зависеть от количества статей, которые они подготовят для Google News. Сколько изданиям будут платить ежегодно, не сообщается.