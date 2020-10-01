Войти
Зеленский винит выборы в росте числа заболевших COVID-19
позиция
Зеленский винит выборы в росте числа заболевших COVID-19
Трамп снова отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
резонанс
Трамп снова отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

медиа
RSS

Google заплатит изданиям за новости $1 млрд

243
Google заплатит изданиям за новости $1 млрд

Американская Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., пообещала выплатить новостным изданиям более $1 млрд в течение следующих трех лет за лицензирование новостного контента для нового продукта под названием Google News Showcase, сообщил генеральный директор Google Сундар Пичаи в своем блоге в четверг.

Сначала новый продукт запустят в Германии и Бразилии. Google также ведет переговоры с новостными организациями в других странах, включая США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Компания уже подписала соглашения почти с 200 изданиями, включая немецкие Der Spiegel, Stern и Die Zeit, а также бразильскую газету Folha de S.Paulo.

Google News Showcase будет интегрирован в приложение Google News и будет доступен в поисковой системе Google. Позже компания планирует включить аудио-брифинги и видеоклипы.

«Я всегда ценил качественную журналистику и верил, что динамичная индустрия новостей имеет решающее значение для функционирования демократического общества», — сказал Пичаи.

Новостные организации, включая американскую медиакомпанию News Corp. Руперта Мёрдока и германский издательский дом Axel Springer, уже давно призывают Google платить за использование их контента, отмечает CNBC.

Читайте также: В Украине обновили карантинные зоны: в красную попали всего два города

По данным WSJ, Google с начала этого года обсуждала с новостными изданиями возможность заключения лицензионных соглашений.

«Ценность новостей для Google на самом деле заключается в построении более информированного мира», — цитирует газета Брэда Бендера, вице-президента Google по управлению продуктами для новостей. — Этот запуск и глобальные инвестиции в миллиард долларов выводят нашу поддержку на новый уровень".

По словам Бендера, выплаты СМИ будут частично зависеть от количества статей, которые они подготовят для Google News. Сколько изданиям будут платить ежегодно, не сообщается.

СМИ, Google
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016