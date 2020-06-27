Оккупанты прицельно обстреляли позиции ВСУ под Водяным и Авдеевкой

Российские оккупационные войска от начала суток дважды прицельно обстреляли позиции Объединенных сил, при этом под Авдеевкой применили запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщил спикер Минобороны подполковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге в субботу.

«От начала текущих суток, 27 июня, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска осуществили два прицельных обстрела», — сказал он.

По словам Гуцуляка, в районе Водяного ночью оккупанты применили автоматические станковые гранатометы.

Кроме того, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили Минские соглашения, проведя 17 выстрелов из артиллерийских систем калибра 122 мм по позициям украинских военных вблизи Авдеевки и выпустив 8 мин 120-го калибра. Кроме того, боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового вооружения.

Представитель МОУ отметил, что украинские военнослужащие подавляли вражескую вооруженную активность дежурными огневыми средствами.

«По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев нет. Потери оккупантов уточняются», — заявил полковник Гуцуляк.