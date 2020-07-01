Великобритания упростит выдачу вида на жительство жителям Гонконга

Великобритания упрощает процедуру получения вида на жительство для почти трех миллионов жителей Гонконга. Об этом заявил в среду премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон в Палате общин британского парламента, комментируя принятие в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

"Мы ясно заявляли, что если Китай продолжит идти по этому пути, мы введем новые правила для тех, кто обладает статусом британских подданных за рубежом, чтобы они могли въехать в Великобританию, предоставив им временный вид на жительство. Это именно то, что мы сделаем сейчас", - сказал Джонсон. По его словам, это позволит многим гонконгцам "жить и работать в Великобритании, а потом подать на гражданство".

Само принятие закона в КНР Джонсон назвал "явным и грубым нарушением" Объединенной китайско-британской совместной декларации о передаче Гонконга КНР, подписанной в 1984 году.

По данным британского МИД, на территории Гонконга проживают почти 3 млн человек, имеющих статус британских подданных за рубежом. Из них 350 тыс. уже обладают соответствующим паспортом, а остальные имеют возможность оформить этот документ. Речь идет о жителях Гонконга, родившихся до его передачи Китаю в 1997 году.

Если ранее жители Гонконга с такими паспортами могли находиться на территории Великобритании без визы в течение шести месяцев, то теперь этот срок будет увеличен до пяти лет. При этом люди получат возможность учиться и работать на территории королевства, аналогичные правила будут применяться ко всем членам их семей. Проведя в Великобритании в общей сложности шесть лет (уже после получения постоянного вида на жительство), они смогут подать запрос на получение гражданства страны.

Ранее в МИД КНР пообещали принять ответные меры против Великобритании, если власти страны упростят получение гражданства для гонконгцев.

Выступая вслед за Джонсоном в парламенте, глава МИД королевства Доминик Рааб заявил, что власти страны не собираются отказываться от своих планов. "Мы не отвернемся от Гонконга и не будем уклоняться от наших обязательств перед его народом", - заявил он.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания за них пожизненное заключение. Согласно закону, центральные власти КНР создадут в этом административном районе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран раскритиковал Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы".