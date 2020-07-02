Президент прекратил деятельность Нацкомфинуслуг

Президент Украины Владимир Зеленский прекратил деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).
Соответствующий указ обнародован на сайте президента в четверг.
«Во исполнение закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг“ постановляю: прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации», — отмечается в указе.
В связи с этим признается утратившим силу указ президента Украины от 23 ноября 2011 № 1070 «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг».
Кроме того, президент поручает создать комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг, определив председателем этой комиссии руководителя аппарата Нацкомфинуслуг Татьяну Галабудскую и обязав ее проинформировать в трехмесячный срок о результатах проведенной работы.
Кабинету министров поручено решить в установленном порядке вопрос дальнейшего использования объектов права государственной собственности, которые находились в управлении Нацкомифнуслуг.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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