В Украине за сутки 876 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 3 июля лабораторно подтверждены 46 763 случая COVID-19, из них за сутки – 876.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО с мониторинга распространения эпидемии коронавируса.

Зафиксировано 27 новых летальных случаев. Всего умерло 1 212 человек. Выздоровели за сутки 505 человек. В общем выздоровели 20 558.

Больше всего случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 153, Киеве - 105, Ровенская области - 73 , Закарпатской области -80 , Волынской области - 63.