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Капитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн

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Капитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн

Фондовые индексы США растут на фоне надежд инвесторов на скорое восстановление американской экономики.

Среди лидеров — акции технологических компаний, в частности — Amazon. Они прибавили в стоимости 4,31% и впервые пробили отметку $3000, достигнув цены $3015 за штуку. Это исторический максимум для бумаг компании.

По данным Институт менеджмента снабжения (ISM), индекс деловой активности в сфере услуг в США в июне составил 57,1 пункта. В мае он составил 45,4 пункта, а аналитики ожидали роста до 50 пунктов. Это сильнейший месячный прирост этого индекса с момента начала учета данных по нему.

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Кроме того, трейдеры обратили внимание на рост на биржах Азии и Европы. Как отметил Reuters, китайские биржи выросли на 5% за счет достаточной ликвидности и и ожидания скорого восстановления деловой активности по сравнению с другими странами, еще сражающимися с последствиями коронавируса.

Amazon
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 2 минуты назад

UA . СМЕРТЬ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОМУ КАГАЛУ ПУТІНУ ТРАМПУ ЗЕЛЕНСЬКОМУ ПОРОШЕНКУ ТУРЧИНОВУ БУДЬ ЯКОЮ ЦІНОЮ ВЛАДА НАЦІОНАЛПАТРІОТІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ЛЮДСТВА АБО ПРИГОТУВАТИСЯ ДО СМЕРТІ НАШИХ ДІТЕЙ І ВНУКІВ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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Понедельник, 6 июля 2020
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