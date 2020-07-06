Депутаты из «Слуги народа» инициируют отставку министра инфраструктуры Криклия

Народные депутаты собирают подписи под проектом постановления об увольнении министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, сообщил народный депутат Александр Куницкий (фракция «Слуга народа»).

Фото проекта постановления об увольнении министра с подписями народных депутатов Куницкий обнародовал в Facebook в понедельник.

«Владислав Криклий (...) не в курсе, что существует схема по монопольной сертификации ГБО», — написал Куницкий в Facebook.

Депутат также обнародовал в Youtube видео, где он вместе с коллегой по фракции Александром Дубинским рассказывает Криклию о существующих схемах, обвиняет министра в том, что он эти схемы покрывает и предлагает «пока не поздно, уйти в отставку».