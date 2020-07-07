В Минэкономики допускают снижение учетной ставки ниже уровня инфляции

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко допускает снижение учетной ставки Национального банка Украины ниже уровня инфляции.

«Я считаю, что нужно дальше снижать учетную ставку. Не вижу проблем, если у нас учетная ставка будет ниже, чем инфляция», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его ловам, снижение учетной ставки до 6% годовых — положительный шаг для экономики, однако запоздалый.

«Снижение до 6% — хороший шаг, но когда он произошел? Это нужно было делать полгода тому, когда только началась тенденция. У нас падение промышленности произошло в четвертом квартале прошлого года», — указал министр.