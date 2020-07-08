Правительство уволило главу Госспецсвязи

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение уволить главу Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) Валентина Петрова.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Василий Мокан на своей странице в Facebook.

Валентин Петров был назначен главой Госспецсвязи 16 октября 2019 года распоряжением Кабмина № 959-р.