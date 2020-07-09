Обнародованы аудиозаписи, на которых Порошенко признает причастность Украины к диверсиям в Крыму

Депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, как он утверждает, экс-президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом признал факт подготовки спецслужбами диверсий и терактов в Крыму в августе 2016 года.

На одной из аудиозаписей, продемонстрированных Деркачом на проведенной в четверг пресс-конференции, слышно, как человек, которого депутат идентифицирует как Байдена, резко критикует попытки Украины провести диверсионную операцию в Крыму и требует от украинской стороны, чтобы это больше не повторялось.

В ответ человек с голосом Порошенко заявляет, что он был не в курсе этой операции и обещает провести расследование. "Это произошло во время моего визита на Дальний Восток, - говорит он. - Мы предприняли важные шаги, которые делают такую ситуацию невозможной в будущем". Затем он заявляет, что не отправил сразу в отставку главу военной разведки, чтобы это не выглядело как признание Украиной своей ответственности.

Ранее Деркач уже обнародовал несколько аудиозаписей, на которых зафиксированы, как он утверждает, беседы Байдена с Порошенко.