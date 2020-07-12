Заявок по программе кредитов «5-7-9%» уже более чем на 8 млрд

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что количество заявок по программе доступных кредитов «5-7-9%» превысило отметку в 8 млрд.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Также он сообщил, что 16 банками уже выдано кредитов на 1,1 млрд. По его словам, более половины всех выданных кредитов — это средства на инвестиционные нужды.

«Это означает, что предприниматели видят возможности, верят в восстановление экономики и вкладывают средства в развитие», — подчеркнул премьер-министр.

Ранее глава Минэкономики Игорь Петрашко заявил, что банки впервые начали конкурировать за клиента по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», среди лидеров по заявкам — «Кредобанк», «Райффайзен Банк Аваль» и «Укргазбанк».