Войти
Лукашенко заявил о никогда не стоявших на коленях белорусах
соседи
Лукашенко заявил о никогда не стоявших на коленях белорусах
Зеленский похвалил всех за снижение заболеваемости COVID-19
официально
Зеленский похвалил всех за снижение заболеваемости COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

деньги
RSS

Бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной в США

605
Бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной в США

Акции Amazon за неделю, сo 2 по 9 июля, подорожали на 10%, в результате чего состояние главы компании и самого богатого в мире человека Джеффа Безоса выросло на $16,2 млрд, до $188,2 млрд. Его бывшая жена Маккензи Безос за это время стала богатейшей женщиной в США: ее состояние выросло до $62,3 млрд, сообщил журнал Forbes.

После развода Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые тогда стоили $36 млрд. С тех пор на фоне роста стоимости акций компании ее состояние выросло почти вдвое, отмечает издание.

С первого места в списке самых богатых женщин США Маккензи Безос сместила дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона Элис. В мире Безос уступает по размеру своего состояния только внучке основателя L’Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер, владеющей $64 млрд.

Изменения произошли и в общем рейтинге самых богатых людей мира, в который включаются как мужчины, так и женщины. На этой неделе основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск переместился в этом списке на седьмое место, обогнав сразу нескольких миллиардеров, в том числе председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, Бетанкур-Майерс и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани.

Читайте также: Лукашенко заявил о никогда не стоявших на коленях белорусах

Это произошло после того, как состояние Маска 10 июля увеличилось на $6,1 млрд на фоне роста акций Tesla на 11%. Сейчас оно оценивается в $70,5 млрд.

Джефф Безос, Маккензи Безос
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 12 июля 2020
Суббота, 11 июля 2020
Пятница, 10 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об инфляционном разогреве экономики

В мейнстримном экономическом дискурсе преобладает точка зрения о полезности стимулирования экономического роста инфляционными методами. Одни предлагают не стесняться печатать деньги, другие считают, что нужно и дальше снижать ставку НБУ, чтобы дешевели кредиты и росло кредитование. Первые недооценивают (или вовсе игнорируют) инфляционные последствия. Вторые не берут во внимание, что связь между ставкой НБУ, уровнем процентных ставок прямому заемщику, объемом кредитования с ростом экономики много сложнее, чем принято считать, а влияние процентных ставок на рост экономики многоранно и нелинейно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016