Бывшая жена Безоса стала самой богатой женщиной в США

Акции Amazon за неделю, сo 2 по 9 июля, подорожали на 10%, в результате чего состояние главы компании и самого богатого в мире человека Джеффа Безоса выросло на $16,2 млрд, до $188,2 млрд. Его бывшая жена Маккензи Безос за это время стала богатейшей женщиной в США: ее состояние выросло до $62,3 млрд, сообщил журнал Forbes.
После развода Маккензи Безос получила четверть принадлежащих мужу акций Amazon, которые тогда стоили $36 млрд. С тех пор на фоне роста стоимости акций компании ее состояние выросло почти вдвое, отмечает издание.
С первого места в списке самых богатых женщин США Маккензи Безос сместила дочь основателя корпорации Walmart Сэма Уолтона Элис. В мире Безос уступает по размеру своего состояния только внучке основателя L’Oreal Франсуазе Бетанкур-Майер, владеющей $64 млрд.
Изменения произошли и в общем рейтинге самых богатых людей мира, в который включаются как мужчины, так и женщины. На этой неделе основатель космической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск переместился в этом списке на седьмое место, обогнав сразу нескольких миллиардеров, в том числе председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, Бетанкур-Майерс и богатейшего человека Азии Мукеша Амбани.
Это произошло после того, как состояние Маска 10 июля увеличилось на $6,1 млрд на фоне роста акций Tesla на 11%. Сейчас оно оценивается в $70,5 млрд.
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