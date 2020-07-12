Венгрия со следующей недели запрещает въезд из Украины

Венгрия со среды, 15 июля, вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания в нескольких странах, сообщила в воскресенье администрация премьер-министра Виктора Орбана.

Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из «желтой» и «красной» зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин.

То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран «желтой» зоны. Въезд иностранцев из стран «красной» зоны будет запрещен.

К «красной» категории относятся, в частности, балканские страны и Украина, Сербия и Румыния занесены в список «желтых», а въезд из Хорватии пока не регламентируется.

Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где «красная» — самая опасная, «зеленая» — потенциально не опасна.

Вместе с тем, водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, отмечается в сообщении, их могут подвергнуть медосмотру.