Венгрия со следующей недели запрещает въезд из Украины

Венгрия со среды, 15 июля, вводит новые ограничения на трансграничные поездки в связи со всплеском новых случаев заболевания в нескольких странах, сообщила в воскресенье администрация премьер-министра Виктора Орбана.
Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из «желтой» и «красной» зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин.
То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран «желтой» зоны. Въезд иностранцев из стран «красной» зоны будет запрещен.
К «красной» категории относятся, в частности, балканские страны и Украина, Сербия и Румыния занесены в список «желтых», а въезд из Хорватии пока не регламентируется.
Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где «красная» — самая опасная, «зеленая» — потенциально не опасна.
Вместе с тем, водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, отмечается в сообщении, их могут подвергнуть медосмотру.
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