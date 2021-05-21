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Венгрия отменяет обязательное ношение масок в общественных местах

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Венгрия отменяет обязательное ношение масок в общественных местах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о снятии в стране большинства санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что будет снято требование об обязательном ношении масок в общественных местах, отменен комендантский час, разрешены собрания более 500 человек в открытом пространстве.

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К четвергу в стране вакцинировали 4,89 млн человек, на выходных в Венгрии планируют увеличить число получивших вакцину людей до 5 млн.

Как известно, Венгрия была единственной страной ЕС, которая начала использовать российскую и китайскую вакцины от коронавируса до их одобрения регулятором ЕС по лекарственным средствам.

Венгрия, коронавирус
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