Войти
Заявок по программе кредитов «5-7-9%» уже более чем на 8 млрд
официально
Заявок по программе кредитов «5-7-9%» уже более чем на 8 млрд
Лукашенко заявил о никогда не стоявших на коленях белорусах
соседи
Лукашенко заявил о никогда не стоявших на коленях белорусах

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Бывший министр рассказала об идее Трампа продать Пуэрто-Рико

312
Бывший министр рассказала об идее Трампа продать Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп предлагал продать Пуэрто-Рико (территория находится под управлением страны) после разрушительного урагана в 2017 году, рассказала бывшая и.о. министра внутренней безопасности США Элейн Дюк в интервью The New York Times.

По ее словам, президент предлагал «продать» остров или «избавиться» от него.

«Знаете, идеи, исходящие от президента, были больше идеями бизнесмена. Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Или, знаете, избавиться от этого актива», — пояснила Дюк. Она также рассказала, что идея продажи Пуэрто-Рико никогда серьезно не обсуждалась после того, как Трамп озвучил ее.

Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико осенью 2017 года. По данным властей острова, в результате погибли более 60 человек. Ликвидация последствий и помощь пострадавшим жителям стали предметом спора Трампа и местных властей.

В частности, мэр крупнейшего на острове города Сан-Хуан Кармен Круз заявляла, что федеральной помощи США недостает интенсивности и организации. Она также обвинила Трампа в превращении катастрофы в политические дебаты. В ответ президент заявил, что политики Пуэрто-Рико хотят, чтобы все делали за них, и обвинил их в неспособности заставить своих сотрудников помогать.

Читайте также: Венгрия со следующей недели запрещает въезд из Украины

В ноябре в Пуэрто-Рико пройдет референдум о вхождении территории в состав США. Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала соответствующий законопроект в мае и заявила, что для 3,2 млн американских граждан, проживающих на острове, необходимо полное равенство. По ее словам, они должны перестать быть «последними в очереди». Это третий референдум о вхождении Пуэрто-Рико в состав США за последние восемь лет. Если будет принято положительное решение, остров станет 51-м штатом.

Сейчас Пуэрто-Рико находится в статусе неинкорпорированной организованной территории, которая находится под управлением США, но не является его неотъемлемой частью.

Дональд Трамп, Пуэрто-Рико
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 13 июля 2020
Воскресенье, 12 июля 2020
Суббота, 11 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Если бы Антонов достался китайцам?

Если бы сейчас Антонов достался китайцам? Они бы его тоже угробили, махнув рукой, что продукция устаревшая и неконкурентная? А может на его базе создали гиганта, что бросил бы вызов Боингу и Эрбасу? Можете не угадывать. Скажу, что конкретно сделали бы китайцы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Можно ли управлять инфляцией

Если ФРС, ЕЦБ, НБУ, et cetera поднимают ставки, чтобы предотвратить повышение инфляции или снижают ставки, чтобы подстегнуть экономический рост, это еще не значит, что есть полное понимание как работает инфляция, от чего зависит рост экономики и что приводит к росту или спаду инфляции и экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016