Минздрав рассматривает возможность перевести детей на обучение в две смены

Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством образования и науки работают над правилами для нового учебного года, рассматривают обучение в несколько смен, отметил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
«Сейчас мы разрабатываем правила того, как наши дети будут обучаться с 1 сентября. При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие (когда дети будут обучаться в две смены). Что касается медсестры, которая работает в школе в первую смену, мы считаем, что владелец учреждения должен рассмотреть этот вопрос, каким образом на работе будет пребывать медсестра. Скрининг температуры могут проводить и другие работники школы. Все эти вопросы мы заложим в правилах, которые разрабатываются совместно с Минобразования. Мы пытаемся сделать максимально удобные правила, но в тоже время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей», — сказал он.
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