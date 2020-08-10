За соблюдение санитарных норм в школах будет отвечать их руководство

За соблюдение правил санитарных норм в школе отвечает руководство учебного заведения.
Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
«У нас определенные правила, которые разрабатывались Минздравом вместе с МОН. В этих правилах определено, что обязанность по выявлению детей с признаками острой респираторной болезни, проведению термоскрининга, как обращаться в том числе в больницы, в какие сроки, возлагается на руководство школы. Все это четко определено и доведено до сведения МОН соответствующим структурным подразделениям, которые находятся в областях», — сказал Степанов.
Что касается других санитарных норм и правил, установленных в школах из-за пандемии COVID-19, Степанов отметил, что ответственность за их соблюдение несут как руководители учебных заведений, так и местные власти.
Напомним, Министерство здравоохранения в конце июля утвердило Рекомендации по организации противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Министерство образования и науки в начале августа обнародовало рекомендации учебным заведениям для начала работы с 1 сентября.
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