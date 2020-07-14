Президент Польши определился с местом своего первого зарубежного визита

Президент Польши Анджей Дуда хочет совершить свой первый после инаугурации визит в Рим и Ватикан, сообщал глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио.
В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок.
«Президент во время первых президентских дебатов сказал, что первый визит после коронавирусной пандемии он хотел бы совершить в Рим и Ватикан. Мы пытаемся сделать первый визит в Рим, и это, вероятно, будет ранней осенью этого года», — сказал Щерский.
По его мнению, визит Дуды в Рим «станет символом того, что Италия, оказавшаяся в сложной пандемической ситуации, смогла ее преодолеть».
Щерский пояснил, что визит в Ватикан также будет иметь отношение к 100-летию Папы римского Иоанна Павла II, которое отмечали в этом году.
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