Президент Польши определился с местом своего первого зарубежного визита

Президент Польши Анджей Дуда хочет совершить свой первый после инаугурации визит в Рим и Ватикан, сообщал глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в эфире Польского радио.

В воскресенье Дуда был переизбран президентом Польши на второй срок.

«Президент во время первых президентских дебатов сказал, что первый визит после коронавирусной пандемии он хотел бы совершить в Рим и Ватикан. Мы пытаемся сделать первый визит в Рим, и это, вероятно, будет ранней осенью этого года», — сказал Щерский.

По его мнению, визит Дуды в Рим «станет символом того, что Италия, оказавшаяся в сложной пандемической ситуации, смогла ее преодолеть».

Щерский пояснил, что визит в Ватикан также будет иметь отношение к 100-летию Папы римского Иоанна Павла II, которое отмечали в этом году.