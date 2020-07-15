Верховная Рада назначила местные выборы

Верховная Рада приняла постановление № 3809 «О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020 года)».
Соответствующее решение поддержали 326 народных депутатов при минимально необходимых 226.
Согласно принятому документу, Рада назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы.
Напомним, что согласно статье 141 Конституции Украины очередные выборы сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, сельских, поселковых, городских голов проходят в последнее воскресенье октября пятого года полномочий соответствующего совета или соответствующего председателя, избранных на очередных выборах. Таким образом, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.
Согласно с действующим законодательством, Рада назначает очередные местные выборы не позднее чем за 90 дней до дня их проведения.
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