Украинские военные поедут в Боснию

В ЕС одобрили участие украинских военных в миротворческой миссии Евросоюза в Боснии и Герцеговине.

Об этом узнало боснийский издание Dnevni avaz, пишет «Европейская правда».

Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС принял решение об участии украинских миротворцев в миссии ЕС EUFOR в балканской стране.

Решение вступило в силу 14 июля, в тот же день, когда оно было принято, пишет издание.

ЕС развернул свои силы в Боснии в рамках миссии EUFOR Althea для наблюдения за военным выполнением Дейтонского соглашения 2 декабря 2004 года. Это произошло в результате решения НАТО передать собственную миротворческую миссию, которая поддерживала безопасность в регионе с момента окончания войны 1995 года.

Всего 20 стран, включая страны-члены ЕС и страны з-за пределов блока, являются членами EUFOR.

Althea является третьей и самой крупной военной операцией, которую ЕС совершил на сегодня.