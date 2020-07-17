Украинские военные поедут в Боснию

В ЕС одобрили участие украинских военных в миротворческой миссии Евросоюза в Боснии и Герцеговине.
Об этом узнало боснийский издание Dnevni avaz, пишет «Европейская правда».
Комитет по вопросам политики и безопасности Совета ЕС принял решение об участии украинских миротворцев в миссии ЕС EUFOR в балканской стране.
Решение вступило в силу 14 июля, в тот же день, когда оно было принято, пишет издание.
ЕС развернул свои силы в Боснии в рамках миссии EUFOR Althea для наблюдения за военным выполнением Дейтонского соглашения 2 декабря 2004 года. Это произошло в результате решения НАТО передать собственную миротворческую миссию, которая поддерживала безопасность в регионе с момента окончания войны 1995 года.
Всего 20 стран, включая страны-члены ЕС и страны з-за пределов блока, являются членами EUFOR.
Althea является третьей и самой крупной военной операцией, которую ЕС совершил на сегодня.
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