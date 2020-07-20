В Польше по подозрению в коррупции задержан бывший руководитель «Укравтодора» Новак

Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных — экс-руководитель «Укравтодора» Славомир Новак.
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
«Среди задержанных: Славомир Н. (Славомир Новак — ред.) — бывший народный депутат парламента Республики Польша, бывший министр транспорта Польши и бывший глава Государственной автомобильной службы Украины — Укравтодора, Дариуш З. — бывший командир воинской части 2305 „ГРОМ“ и предприниматель Яцек П. из Гданьска», — говорится в сообщении.
Вероятно, речь идет об экс-командующем военной части Сил специального назначения Польши JW GROM Дариуше Завадке и предпринимателя из Гданьска, который был председателем польско-украинской хозяйственной палаты, Яцеке Пьехоте.
«Задержанных доставят в прокуратуру, где им предъявят обвинения. Расследование касается подозрений в коррупции и деятельности в рамках организованной преступной группы.
Расследование проводится совместно Центральным антикоррупционным бюро, Районной прокуратурой в Варшаве, Специальной антикоррупционной прокуратурой в Киеве и Национальным антикоррупционным бюро Украины», — добавили в ведомстве.
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