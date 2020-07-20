Bloomberg сообщил о доступе российской элиты к вакцине от COVID еще в апреле

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.

Один из собеседников агентства — исследователь, осведомленный о происходящем — утверждает, что всего в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек. По его словам, ее решили не афишировать, чтобы избежать наплыва потенциальных желающих обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Bloomberg указывает, что ему известны несколько десятков вакцинированных.

По данным агентства, среди получивших вакцину были топ-менеджеры UC Rusal. Утверждается, что предлагали прививку и представителям «Фосагро», по информации издания, компания еще рассматривает предложение. Обе компании отказались комментировать информацию агентству.

Издание указывает, что до сих пор не вполне понятно, по какому принципу распределялась вакцина. Утверждается, что участие в программе было бесплатным, а привитые подписывали бумаги о том, что знают о возможных рисках. При этом опрошенные Bloomberg бизнесмены рассказали, что по-разному перенесли последствия вакцинации. У некоторых повышалась температура, и болели мышцы, а один топ-менеджер не заметил никаких побочных эффектов.

При этом были и топ-менеджеры, которые отказались от участия в программе. Они посчитали, что вакцину сначала нужно протестировать на добровольцах. Один из бизнесменов заявил, что отказался принимать вакцину, потому что доктор объяснил ему: понадобится год, чтобы осознать последствия ее приема для организма.

Официально в РФ испытания вакцины от коронавируса на людях начались в середине июня.