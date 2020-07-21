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Экс-руководителю «Укравтодора» Новаку вручили украинское подозрение

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Экс-руководителю «Укравтодора» Новаку вручили украинское подозрение

Центральное антикоррупционное бюро Польши 21 июля по поручению НАБУ и САП в рамках совместной следственной группы сообщили бывшему и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новаку о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«НАБУ и САП зафиксировали три эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении бывшим руководителем Укравтодора неправомерной выгоды. Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании средств, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог.

Общая сумма кредитных средств, которые преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в одном из эпизодов речь шла об уплате 10% «консультационных услуг», что составляло более 180 тыс евро. В другом компания-победитель тендера Укравтодора должна была выплатить взнос в специально созданное совместное предприятие в Польше, эквивалент которого составлял на момент совершения преступления более 3,5 млн грн.

«Еще в одном из случаев речь шла о выкупе другой специально созданной компании с уставным капиталом в 15 тыс евро за 300-350 тыс евро. В обмен на это экс-руководитель Укравтодора обещал „не заметить“ нарушений сроков исполнения контрактов одной из компаний-подрядщиц Укравтодора и не требовать от нее уплаты штрафных санкций.

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Особенностью указанных преступлений было то, что они начинались в Украине, а завершались в Польше», — добавили в НАБУ.

В НАБУ сообщили, что 5 лицам вручено уведомление о подозрении в рамках работы совместной следственной группы. Речь идет о:

  • и.о. главы Укравтодора;
  • двух гражданах Польши;
  • иностранном гражданине, представителе одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора;
  • бывшей советнице и.о. главы Укравтодора, гражданке Украины.

Следствие устанавливает других лиц, предполагаемых участников преступной группы.

Напомним, во вторник в прокуратуре Варшавы предъявили обвинения бывшему руководителю Укравтодора Славомиру Новаку.

Укравтодор, НАБУ, Славомир Новак
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