На Донбассе ранены двое украинских военных

Двое украинских военнослужащих получили ранение на Донбассе в среду после того, как российские наемники с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили гранатометный выстрел.
«Против защитников населенного пункта Богдановка российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25. Двое военнослужащих получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения, им предоставлена надлежащая медицинская помощь», — сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook во вторник.
Как сообщалось, по данным Минобороны, российские наемники осуществили шесть обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 12.00 вторника, а в районе с.Богдановка Волновахского района Донецкой области сбросили с беспилотного летательного аппарата гранатометный выстрел ВОГ-25.
При этом о потерях в рядах Объединенных сил в результате обстрелов в Минобороны не сообщили.
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